Roma, addio Gasperini: ecco i numeri

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Continuano a rincorrersi le indiscrezioni sul futuro del tecnico giallorosso

Dopo una stagione vissuta ad alta tensione sin dal calciomercato estivo, a fine anno in casa Roma si tireranno le somme sul futuro di Gian Piero Gasperini. Staff medico, Frederic Massara e Claudio Ranieri. In questa prima annata in giallorosso l’ex Atalanta ha avuto divergenze di vedute, per usare un eufemismo, praticamente con tutte le componenti del club.

Gian Piero Gasperini furioso a bordo campo
Roma, addio Gasperini: ecco i numeri (Ansa Foto) – Asromalive.it

In vista del finale di stagione, i Friedkin hanno chiesto di abbassare i toni, rinviando ogni decisione a giugno. Gasp, dal canto suo, sta riflettendo sulla permanenza nella Capitale, ma in caso d’addio è più probabile che sia il cluba a decidere per la separazione che il contrario.

Durante il suo intervento a Tele Radio Stereo, Francesco Balzani ha dato parlato del clima da guerra fredda che si respira a Trigoria. “Faccio fatica a vedere Ranieri, Massara e Gasperini il prossimo anno ancora tutti insieme. Percentuale di permanenza di Gasp? Attorno al 30%, difficile ad oggi dire di più”.