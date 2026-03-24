Roma, addio Gasperini: ecco i numeri

Continuano a rincorrersi le indiscrezioni sul futuro del tecnico giallorosso

Dopo una stagione vissuta ad alta tensione sin dal calciomercato estivo, a fine anno in casa Roma si tireranno le somme sul futuro di Gian Piero Gasperini. Staff medico, Frederic Massara e Claudio Ranieri. In questa prima annata in giallorosso l’ex Atalanta ha avuto divergenze di vedute, per usare un eufemismo, praticamente con tutte le componenti del club.

In vista del finale di stagione, i Friedkin hanno chiesto di abbassare i toni, rinviando ogni decisione a giugno. Gasp, dal canto suo, sta riflettendo sulla permanenza nella Capitale, ma in caso d’addio è più probabile che sia il cluba a decidere per la separazione che il contrario.

Durante il suo intervento a Tele Radio Stereo, Francesco Balzani ha dato parlato del clima da guerra fredda che si respira a Trigoria. “Faccio fatica a vedere Ranieri, Massara e Gasperini il prossimo anno ancora tutti insieme. Percentuale di permanenza di Gasp? Attorno al 30%, difficile ad oggi dire di più”.