Non solo Zirkzee e Raspadori: i quattro acquisti promessi a Gasperini

All’allenatore della Roma erano stati garanti questi quattro innesti a gennaio

Che a Gian Piero Gasperini non siano piaciute le due sessioni di calciomercato condotte da Frederic Massara tra estate e gennaio è cosa arcinota. D’altronde, il diretto interessato non ha fatto molto per nasconderlo, anche pubblicamente.

Dopo un’ottima prima parte di stagione, il tecnico giallorosso ha iniziato ad accarezzare in maniera concreta il ritorno della Roma in Champions League e in inverno si aspettava giocatori pronti all’uso per aggredire le prime posizioni in classifica.

Anche perché, secondo Filippo Biafora, aveva ricevuto garanzie importanti da parte della dirigenza e del club. “in una riunione prima di Natale a Gasperini vengono promessi Zikrzee, Raspadori, Fortini e Dragusin, non ne è arrivato neanche uno. Era tre più uno se il Tottenham avesse dato Dragusin in prestito”.

“Nei giorni di capodanno e befana – prosegue il giornalista de il Tempo a ‘Radio Manà Manà Sport’- inizia il nuovo stato di crisi, perché sostanzialmente è il calciomercato la situazione che più porta alla tensione. Ranieri e Massara non sono loro che decidono il budget. A gennaio la Roma prende Malen, Venturino, Vaz, Zaragoza. Un po’ di investimenti sono stati fatti. Zaragoza è un acquisto sbagliato, ma a gennaio è arrivato un calciatore di livello assoluto come Malen”.