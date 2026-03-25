Non solo Zirkzee e Raspadori: i quattro acquisti promessi a Gasperini

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All’allenatore della Roma erano stati garanti questi quattro innesti a gennaio

Che a Gian Piero Gasperini non siano piaciute le due sessioni di calciomercato condotte da Frederic Massara tra estate e gennaio è cosa arcinota. D’altronde, il diretto interessato non ha fatto molto per nasconderlo, anche pubblicamente.

Joshua Zirkzee esulta dopo un gol
Non solo Zirkzee e Raspadori: i quattro acquisti promessi a Gasperini (Ansa Foto) – asromalive.it

Dopo un’ottima prima parte di stagione, il tecnico giallorosso ha iniziato ad accarezzare in maniera concreta il ritorno della Roma in Champions League e in inverno si aspettava giocatori pronti all’uso per aggredire le prime posizioni in classifica.

Anche perché, secondo Filippo Biafora, aveva ricevuto garanzie importanti da parte della dirigenza e del club. “in una riunione prima di Natale a Gasperini vengono promessi Zikrzee, Raspadori, Fortini e Dragusin, non ne è arrivato neanche uno. Era tre più uno se il Tottenham avesse dato Dragusin in prestito”.

“Nei giorni di capodanno e befana – prosegue il giornalista de il Tempo a ‘Radio Manà Manà Sport’- inizia il nuovo stato di crisi, perché sostanzialmente è il calciomercato la situazione che più porta alla tensione. Ranieri e Massara non sono loro che decidono il budget. A gennaio la Roma prende Malen, Venturino, Vaz, Zaragoza. Un po’ di investimenti sono stati fatti. Zaragoza è un acquisto sbagliato, ma a gennaio è arrivato un calciatore di livello assoluto come Malen”.

 