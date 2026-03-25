Salah torna alla Roma: hanno dato i numeri

L’egiziano ha annunciato il suo addio al Liverpool a fine stagione

Dopo 9 anni, il matrimonio tra Momo Salah e il Liverpool si concluderà a fine stagione. In scadenza il 30 giugno del 2027, l’attaccante egiziano lascerà i Reds con un anno d’anticipo rispetto al previsto e vanta diversi estimatori in Arabia e in MLS, ma non solo.

Da quando il campione mancino ha ufficializzato il suo addio, infatti, diversi tifosi italiani hanno fantasticato sul possibile ritorno in Serie A del 33enne, ma l’elevato ingaggio percepito dal numero 11 dei Reds rende molto complicata questa ipotesi.

Nonostante ciò, c’è chi crede minimamente anche in un clamoroso ritorno alla Roma di Momo. Stiamo parlando dei bookmakers che hanno comunicato le quote sulla prossima squadra di Salah.

Un ritorno nella Capitale italiane è bancato a 33 volte la posta, così come un eventuale ritorno in Italia per vestire le maglie di Inter, Juventus, Milan e Napoli. Cifre molto elevate, ben distanti dalle destinazioni ritenute più probabili.

Al primo posto c’è la MLS a 2.75, mentre a 4 troviamo l’Al Ittihad. Seguono l’Al Nassr (7.50), Al Hilal (9) e Al Ahli (12). La prima squadra europea è il Paris Saint-Germain. Il trasferimento a Parigi entro il primi settembre viene pagato 16 volte la posta.