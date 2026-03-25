Triplo addio senza Champions: 145 milioni alla Roma

Scenario apocalittico di calciomercato emerso in queste ultime ore

Domenica la Roma è tornata alla vittoria dopo un mese esatto, raggiungendo la Juventus in classifica, ma i 30 giorni senza successi hanno reso sempre più complicata la missione Champions League per i giallorossi.

Avanti di tre punti in classifica, il Como ha un calendario decisamente più semplice rispetto a quello delle concorrenti e la squadra di Gian Piero Gasperini rischia di rimanere per l’ennesima volta fuori dalle prime quattro in classifica.

Uno scenario che, qualora si dovesse materializzare, avrebbe delle ripercussioni importanti anche in sede di calciomercato. “Roma, 3 top della rosa di Gasperini sul piede di partenza”. È questo il titolo dell’articolo di calciomercato.it riguardante le strategie di mercato giallorosso senza Champions.

Secondo la testata online, oltre a Manu Koné, per cui potrebbero arrivare offerte da 50 milioni di euro dall’Inter o dal PSG, anche Evan Ndicka e Mile Svilar. L’ivoriano potrebbe partire per circa 35 milioni, mentre il portierone giallorosso ha una valutazione di almeno 55-60 milioni. Nel caso in cui i giallorossi dovessero realmente vendere tutti e tre i top player, in cassa finirebbero 140-145 milioni.