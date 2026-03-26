50 milioni per l’ex giallorosso: quanto incassa la Roma

Il club giallorosso può mettere insieme un buon gruzzoletto grazie a una cessione passata

Allenatori, direttori sportivi, calciatori. L’era Friedkin della Roma è stata caratterizzata anche da molti addii, molti indolori, alcuni invece molto dolorosi (De Rossi e Mourinho su tutti).

Frutto di sessioni di mercato sbagliate, molti acquisti sono stati ceduti dopo una sola stagione o addirittura dopo appena sei mesi. Spesso sottovalutato da tifosi e opinionisti, l’inserimento della famosa percentuale sulla futura rivendita può regalare ottime soddisfazioni ai club a distanza di anni.

In tal senso, le ultime indiscrezioni di mercato sembrano foriere di buone notizie per Frederic Massara e per le casse romaniste. Secondo fichajes.net, infatti, in estate si potrebbe materializzare un trasferimento da 50 milioni di euro di un ex giallorosso che non ha certo lasciato il segno nella Capitale.

Stiamo parlando di Enzo Le Fée, acquistato da Ghisolfi nell’estate del 2024 e acquistato dal Sunderland per 24 milioni di euro, bonus compresi. Il centrocampista francese sarebbe nel mirino dell’Arsenal e qualora la cessione dovesse materializzarsi, il Sunderland dovrà versare il 10% della plusvalenza alla Roma. Nelle casse giallorosse finirebbero, dunque, 2,6 milioni di euro.