Accordo con la Roma già firmato: affare chiuso

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Il primo affare dell’estate giallorossa è praticamente deciso e impostato

Durante la sosta per le nazionali, si sa, le indiscrezioni di calciomercato si susseguono senza soluzione di continuità. Tra semplici suggestioni e indiscrezioni reali e fondate, gli aggiornamenti sulla Roma riguardano sia il mercato in entrata che quello in uscita.

Frederic Massara studia la situazione
Contratto con la Roma già firmato: l’accordo è chiuso (Ansa Foto) – asromalive.it

In attesa di capire quanti e quali fondi avrà a disposizione dal posizionamento finale in classifica, la dirigenza giallorossa si sta muovendo soprattutto sui calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno. Da Brandt Senesi, passando per El Karouani Freuler, sono molti i parametro zero monitorati nella Capitale.

Una buona iniezione per le casse giallorosse potrebbe arrivare, però, anche dalle cessioni e non solo dai tanti big finiti nel mirino di diversi club europei. Tra i tanti calciatori dati in prestito, infatti, ce ne sono alcuni che stanno facendo molto bene nelle loro attuali squadre.

Tra questi, c’è anche Salah-Eddine. Secondo Eindhovens Dagblad, il PSV ha già deciso di acquistare a titolo definitivo l’esterno sinistro, esercitando il diritto di riscatto da 8 milioni di euro. Il contratto e l’accordo con la Roma è già scritto, mentre per il calciatore è pronto un’intesa fino al 2030.

 