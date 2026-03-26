Accordo con la Roma già firmato: affare chiuso

Il primo affare dell’estate giallorossa è praticamente deciso e impostato

Durante la sosta per le nazionali, si sa, le indiscrezioni di calciomercato si susseguono senza soluzione di continuità. Tra semplici suggestioni e indiscrezioni reali e fondate, gli aggiornamenti sulla Roma riguardano sia il mercato in entrata che quello in uscita.

In attesa di capire quanti e quali fondi avrà a disposizione dal posizionamento finale in classifica, la dirigenza giallorossa si sta muovendo soprattutto sui calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno. Da Brandt a Senesi, passando per El Karouani e Freuler, sono molti i parametro zero monitorati nella Capitale.

Una buona iniezione per le casse giallorosse potrebbe arrivare, però, anche dalle cessioni e non solo dai tanti big finiti nel mirino di diversi club europei. Tra i tanti calciatori dati in prestito, infatti, ce ne sono alcuni che stanno facendo molto bene nelle loro attuali squadre.

Tra questi, c’è anche Salah-Eddine. Secondo Eindhovens Dagblad, il PSV ha già deciso di acquistare a titolo definitivo l’esterno sinistro, esercitando il diritto di riscatto da 8 milioni di euro. Il contratto e l’accordo con la Roma è già scritto, mentre per il calciatore è pronto un’intesa fino al 2030.