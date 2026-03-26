Dal Milan alla Roma: 30 milioni già accettati, la Juve trema

La cifra dell’accordo è già stata annunciata dal dirigente del club, ribaltone in Serie A

Il calciomercato non conosce pause, anzi. Spesso la sosta del campionato per le Nazionali offre le occasioni migliori per monitorare nuovi obiettivi o per approfondire interessamenti già manifestati in passato.

D’altronde, per effettuare un mercato estivo da protagonisti, le basi vanno gettate proprio in questo periodo e non solo per quanto riguarda i calciatori in scadenza, che proprio a primavera prendono decisioni definitive sul proprio futuro.

La Roma, come le altre big, deve fare i conti anche con la necessità di fare qualche cessione e il modo migliore per metabolizzarle, oltre a puntare alla monetizzazione massima, è quella di non farsi cogliere impreparati nella ricerca dei potenziali sostituti.

Uno dei nomi più caldi in uscita per i giallorossi resta quello di Manu Koné. Inter e PSG sono pronti a tornare alla carica con un’offerta da circa 50 milioni di euro e a sostituirlo potrebbe essere un altro Koné. Secondo Il Resto del Carlino, infatti, il club giallorosso resta fortemente interessato a Ismael. Autore di un’ottima prima stagione in Serie A, il centrocampista ha collezionato 5 gol in campionato.

In una recente intervista, Giovanni Carnevali ha dichiarato che un’offerta da 30 milioni sarebbe sufficiente per acquistare il nazionale canadese. Oltre al prezzo, un grande ostacolo nella corsa al 23enne è la concorrenza, rappresentata da Inter, Juventus, Milan e Napoli.