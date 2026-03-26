Inter-Roma, niente recupero: salta il big match

In vista della sfida di Pasqua, il big ha già alzato bandiera bianca
Mancano ancora dieci giorni al fischio d’inizio di Inter-Roma, ma iniziano ad emergere già alcune certezze sul big match. In programma la domenica di Pasqua (5 aprile) alle 20.45, la sfida tra nerazzurri e giallorossi può rivelarsi molto importante nella lotta Scudetto e nella corsa Champions.
Con diversi giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, i due club sperano di passare indenni questa sosta del campionato, anche perché la situazione delle due infermerie è già abbastanza complicata.
Tra i tanti calciatori che sperano di rientrare in campo a San Siro, ci sono anche Lautaro Martinez e Matias Soulé, ma c’è un calciatore che già sa che il suo recupero slitterà ancora.
Si tratta di Mkhitaryan. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista giallorosso sarà quasi sicuramente out contro la Roma e proverà a recuperare per la partita del 12 aprile contro il Como.