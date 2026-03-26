Sedici assist, tre gol e firma gratis: la Roma beffa il Napoli

Il club giallorosso fa sul serio per un calciatore a parametro zero e brucia la concorrenza

In sede di calciomercato la tempestività a volte può spostare gli equilibri più di qualche milione di euro. Soprattutto quanto non si hanno troppe disponibilità economiche e quando si va a trattare giocatori in scadenza di contratto.

Una delle accuse fatte anche pubblicamente alla dirigenza della Roma da Gian Piero Gasperini ha riguardato proprio un presunto attendismo nel portare avanti le trattative, ma in vista della prossima estate il club capitolino ha già da tempo iniziato a tessere la propria tela.

Nelle ultime ore, ad esempio, sono giunte conferme sui contatti per Julian Brandt, in scadenza con il Borussia Dortmund, anticipati da noi a inizio marzo. Il fantasista tedesco non è, tuttavia, l’unico parametro zero contattato da Frederic Massara e il suo staff.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, la Roma ha messo nel mirino Souffian El Karouani. Nazionale marocchino con passaporto olandese, l’esterno sinistro sta vivendo una stagione da assoluto protagonista con la maglia dell’Utrecht e ad oggi non ci sono state aperture su un possibile rinnovo.

A giugno, il 25enne mancino potrà essere tesserato gratis e questo ha attirato anche le attenzioni di Lazio e Napoli in passato. Autore di ben 16 assist e 3 gol in 42 presenze stagionali, il calciatore rientra nella lista dei terzini sinistri seguiti da Massara insieme ad Aaron Martin e Niccolò Fortini.