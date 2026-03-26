Un milanista al posto di Ndicka: svolta in arrivo

La Roma è pronta a chiudere definitivamente il cerchio: la scelta per il centrale transalpino è stata fatta

Autore di quattro gol tra campionato ed Europa League, Evan Ndicka si sta rivelando uno dei punti fermi dello scacchiere di Gasperini. Ad ogni modo, in attesa della chiusura di una stagione lunga e complessa, il futuro del francese sta già calamitando vorticosi spifferi di mercato.

La permanenza dell’Eintracht Francoforte è infatti tutta decifrare, a maggior ragione se i giallorossi non dovessero centrare il quarto posto. A quel punto la cessione del centrale transalpino diventerebbe un’ipotesi – se non inevitabile – comunque molto più concreta. Si incunea proprio in quest’alveo l’ultima indiscrezione di Maurizio Russo, giornalista di calciomercato.it.

Alla ricerca di un nuovo tassello con cui rimpolpare il proprio pacchetto arretrato, il Besiktas avrebbe infatti inserito il nome di Ndicka nella lista dei papabili acquisti per la prossima estate.

Oltre al giallorosso, però, il club turco avrebbe cominciato a sondare il terreno anche per Pavlovic, protagonista di una stagione sicuramente sopra le righe al Milan che ne ha rivitalizzato le quotazioni di mercato. Dal canto suo la Roma osserva l’evolversi della situazione sul fronte Ndicka: serviranno offerte da almeno 30-35 milioni per provare a far saltare il banco.