Calciomercato Roma, ufficiale: firma quinquennale, tutte le cifre

Notizie poco confortanti per la squadra giallorossa in vista dell’estate

Attesa dalla difficile trasferta in casa dell’Inter alla ripresa delle attività dopo la sosta per le Nazionali, la Roma ha finalmente riabbracciato Matias Soulé in gruppo. Dopo più di un mese, i giallorossi sperano di poter nuovamente contare sulla fantasia dell’argentino, mancata terribilmente in questo momento difficile.

Passando dal campo al calciomercato, dirigenza, allenatori e proprietà si sono confrontati in più di un’occasione dopo la vittoria contro il Lecce e la speranza è che si possa raggiungere una sintesi comune in vista della prossima estate.

Frederic Massara, intanto, ha già iniziato a pianificare le strategie per agire con tempismo nel rafforzamento della rosa. Oltre ai vari parametri zero, sul taccuino del direttore sportivo giallorosso sono finiti anche diversi giovani talenti, ma non sarà facile andare a dama.

Uno di questi, ad esempio, è stato già ufficialmente annunciato dal suo nuovo club. Autore del rigore decisivo contro il Galles, il bosniaco Kerim Alajbegovic ha firmato un contratto di cinque anni con il Bayerl Leverkusen. La società tedesca ha deciso di utilizzare la clausola da 8 milioni di euro e ha riportato il bosniaco in Germania.

Brutte notizie, dunque, anche per Juventus, Napoli e Milan che hanno più volte visionato il ragazzo, sia con la maglia del Salisburgo, sia con quella della nazionale bosniaca.