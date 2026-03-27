Infortunio Wesley: ansia dopo il comunicato del Brasile

L’esterno giallorosso ha lasciato il ritiro della Seleçao e inizierà subito le terapie nella Capitale

Non c’è davvero pace per la Roma sul fronte infortuni. La prima stagione di Gian Piero Gasperini si sta rivelando davvero maledetta sotto questo punto di vista e l’ultima doccia gelata arrivata dal ritiro del Brasile riguarda uno dei migliori giocatori giallorossi: Wesley.

L’esterno romanista ha subito un infortunio nell’amichevole di ieri contro la Francia e gli esami strumentali svolti dallo staff medico verdeoro non sono foriere di buone notizie. Ecco il comunicato della federazione brasiliana:

“Gli atleti Raphinha e Wesley sono stati esclusi dalla squadra questo venerdì (27) dall’allenatore Carlo Ancelotti. Entrambi hanno avvertito dolore nella parte posteriore della coscia destra durante la partita contro la Francia. Venerdì, gli atleti sono stati sottoposti a esami di diagnostica per immagini che hanno confermato le lesioni muscolari. I giocatori sono liberi di continuare le loro cure. Nessun altro atleta verrà convocato per sostituirli”.

A differenza di quanto accade in Italia, in Brasile vengono chiamate lesioni anche delle semplici contratture, ma in attesa di nuovi esami svolti a Trigoria, l’ansia è legittima. I tempi di recupero di Wesley ancora non si conoscono, mentre il Barcellona ha già comunicato che l’attaccante mancino dovrà stare fermo per cinque settimane. La speranza è che l’infortunio del 45 giallorosso sia meno grave.