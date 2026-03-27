La Roma alza il prezzo: plusvalenza deluxe per Ndicka

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Il difensore ivoriano si è confermato come uno dei migliori della Serie A, occhio agli assalti bianconeri e nerazzurri

Scopertosi goleador nel corso dell’ultimo mese, Evan Ndicka ha messo a referto alcune incertezze difensive nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna, ma resta uno dei difensori centrali più affidabili del nostro campionato.

Evan Ndicka controlla la palla
La Roma alza il prezzo: plusvalenza epocale per Ndicka (Ansa Foto) – asromalive.it

Arrivato a parametro zero anche grazie al corteggiamento di José Mourinho, il mancino ivoriano è uno dei più seri candidati alla cessione estiva, anche perché una sua partenza provocherebbe una plusvalenza totale per le casse della Roma.

Nelle scorse settimane, si è parlato anche di un interessamento di Inter Juventus, mentre ieri abbiamo registrato le voci sull’inserimento a tinte bianconere del Besiktas, ma alla porta del 26enne ci sono anche tanti altri club.

Tuttosport conferma, ad esempio, che anche di recente Barcellona, Liverpool Tottenham hanno seguito il calciatore. Il club giallorosso, come detto, non esclude una cessione e parte da una valutazione di almeno 40 milioni di euro.