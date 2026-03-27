La Roma alza il prezzo: plusvalenza deluxe per Ndicka

Il difensore ivoriano si è confermato come uno dei migliori della Serie A, occhio agli assalti bianconeri e nerazzurri

Scopertosi goleador nel corso dell’ultimo mese, Evan Ndicka ha messo a referto alcune incertezze difensive nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna, ma resta uno dei difensori centrali più affidabili del nostro campionato.

Arrivato a parametro zero anche grazie al corteggiamento di José Mourinho, il mancino ivoriano è uno dei più seri candidati alla cessione estiva, anche perché una sua partenza provocherebbe una plusvalenza totale per le casse della Roma.

Nelle scorse settimane, si è parlato anche di un interessamento di Inter e Juventus, mentre ieri abbiamo registrato le voci sull’inserimento a tinte bianconere del Besiktas, ma alla porta del 26enne ci sono anche tanti altri club.

Tuttosport conferma, ad esempio, che anche di recente Barcellona, Liverpool e Tottenham hanno seguito il calciatore. Il club giallorosso, come detto, non esclude una cessione e parte da una valutazione di almeno 40 milioni di euro.