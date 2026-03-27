Salah alla Roma: Momo vuole tornare

Incredible aggiornamento di calciomercato sul futuro del fuoriclasse egiziano

Protagonista di una stagione in chiaroscuro, Momo Salah nei giorni scorsi ha annunciato ufficialmente il suo addio al Liverpool a fine stagione. Ceduto ai Reds dalla Roma nell’estate del 2017, l’ex Chelsea e Basilea ha vissuto due anni molto belli e intensi nella Capitale.

Sulla scrivania del suo agente continuano ad arrivare le offerte faraoniche dall’Arabia, ma in queste ore si parla anche di un possibile approdo negli Stati Uniti, dove è il sogno di mercato dell’Inter Miami e del San Diego.

Secondo La Gazzetta dello Sport, tuttavia, il sogno di rivederlo in giallorosso non è del tutto campato in aria, anzi. Nella mente di Salah starebbe prendendo corpo l’idea di fare un anno nella Roma prima di abbandonare il calcio europeo.

Una vera e propria bomba di mercato che, tuttavia, per tramutarsi in qualcosa di reale necessiterebbe di una fortissima rinuncia dell’egiziano dal punto di vista salariale. In casa giallorossa, il tetto per la prossima stagione non potrà superare i 4 milioni di euro e attualmente Salah ne prende più del triplo.