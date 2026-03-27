Salta il rinnovo con l’Inter: colpaccio Roma

I giallorossi sono sulle tracce del jolly nerazzurro: ecco come stanno le cose

Insidiata dall’Inter per Manu Koné e Zeki Celik, la Roma è pronta a restituire pan per focaccia, mettendo nel mirino uno dei calciatori più funzionali della rosa nerazzurra.

No, non stiamo parlando di Davide Frattesi, ma di un giocatore che, pur entrando spesso nelle rotazioni di Cristian Chivu, sta riflettendo sul suo futuro per cercare un maggior protagonismo e una maggiore continuità d’impiego.

Titolare solamente in 13 partite in campionato e assistito da un agente molto di moda a Trigoria come Giuseppe Riso, Carlos Augusto ha chiesto al suo rappresentante di mettere in stand by le trattative per il rinnovo, nonostante un sostanzioso aumento (da 2,2 a 3.3 milioni di euro).

Il 27enne brasiliano vorrebbe un maggior spazio come titolare ed è pronto ad ascoltare eventuali offerte. Secondo Tuttosport sulle sue tracce ci sarebbe l’Atletico Madrid, ma anche la Roma che a breve ratificherà i rinnovi di Cristante e Mancini. Proprio in quel frangente, verrà affrontato anche l’argomento Carlos Augusto con Beppe Riso.