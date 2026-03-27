Salta il rinnovo con l’Inter: colpaccio Roma

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I giallorossi sono sulle tracce del jolly nerazzurro: ecco come stanno le cose

Insidiata dall’Inter per Manu Koné e Zeki Celik, la Roma è pronta a restituire pan per focaccia, mettendo nel mirino uno dei calciatori più funzionali della rosa nerazzurra.

Chivu e Gasperini a bordo campo
Salta il rinnovo con l’Inter: colpaccio Roma (Ansa Foto) – asromalive.it

No, non stiamo parlando di Davide Frattesi, ma di un giocatore che, pur entrando spesso nelle rotazioni di Cristian Chivu, sta riflettendo sul suo futuro per cercare un maggior protagonismo e una maggiore continuità d’impiego.

Titolare solamente in 13 partite in campionato e assistito da un agente molto di moda a Trigoria come Giuseppe Riso, Carlos Augusto ha chiesto al suo rappresentante di mettere in stand by le trattative per il rinnovo, nonostante un sostanzioso aumento (da 2,2 a 3.3 milioni di euro).

Il 27enne brasiliano vorrebbe un maggior spazio come titolare ed è pronto ad ascoltare eventuali offerte. Secondo Tuttosport sulle sue tracce ci sarebbe l’Atletico Madrid, ma anche la Roma che a breve ratificherà i rinnovi di Cristante Mancini. Proprio in quel frangente, verrà affrontato anche l’argomento Carlos Augusto con Beppe Riso.