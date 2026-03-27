Scambio e 20 milioni alla Roma: Koné resta in Serie A

Il centrocampista francese può lasciare i giallorossi, ecco l’ultima offerta italiana

Addio alla Roma, ma non all’Italia. È questo lo scenario che sembra prefigurarsi nell’orizzonte ammirato da Manu Koné durante queste settimane dedicate al recupero dall’infortunio.

Fermatosi al ventesimo della partita contro il Bologna, il centrocampista ha riportato una lesione al bicipite destro e proverà a rientrare proprio nella sfida al Dall’Ara contro i felsinei in programma il 25 aprile.

Una squadra che sembra quasi una maledizione in questo 2026 per il 17 giallorosso, che aveva saltato anche l’andata degli ottavi di finale di Europa League in Emilia. Ma il 24enne francese in questi giorni è al centro delle cronache soprattutto per le tematiche legate al calciomercato.

Sacrificabile sull’altare del fair play finanziario in estate, Koné non è mai scomparso dai radar di PSG e Inter e la squadra giallorossa non esclude una cessione in presenza di un’offerta davvero interessante.

La Gazzetta dello Sport anche oggi ha ribadito che i nerazzurri sono pronti ad avvicinarsi a 50 milioni di euro pur di regalare a Cristian Chivu il centrocampista tanto agognato, ma per farlo tenteranno di percorrere anche vie alternative. E così, potrebbe ancora una volta tornare di moda l’ipotesi di uno scambio con Davide Frattesi (valutato 30 milioni di euro) più cash per provare a convincere la Roma.