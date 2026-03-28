Blitz del Bayern Monaco, la Roma risponde: 45 milioni di euro

Anche il club tedesco si è messo sulle tracce del calciatore giallorosso: la comunicazione è arrivata all’istante

L’apertura della sessione estiva di calciomercato non è ancora iniziata, ma gli spifferi sui possibili affari ancora in costruzione la stanno già facendo da padrone. Ne sa qualcosa la Roma, al centro di vivaci indiscrezioni sia sul fronte entrate che su quello uscite.

A tal fine è sicuramente da registrare l’ultima ipotesi circolata dall’Inghilterra – per il tramite del portale caughtoffside.net – secondo cui anche Manchester United e Bayern Monaco si sarebbero iscritte nel novero delle squadre interessate ad Evan Ndicka.

Protagonista di una stagione molto importante in termini di gol (quattro) e di attenzione difensiva, l’ex Eintracht sta facendo parlare di sé. Nel mirino di Besiktas, Liverpool, Tottenham e Barcellona, il difensore transalpino ha calamitato l’interesse di molte big europee, pronte a sfidarsi in un’estate che si preannuncia piuttosto rovente.

Dal canto suo, dopo aver rispedito al mittente una proposta dell’Al-Nassr, la Roma ha di fatto blindato il difensore che, però, potrebbe partire nel caso in cui arrivasse un club disposto a mettere sul piatto 45 milioni di euro per Ndicka. I prossimi mesi contribuiranno ad imprimere una direzione ben precisa in un senso o nell’altro.