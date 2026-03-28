Calciomercato Roma, già scelto l’erede: ecco il pupillo di Gasp

Nuovo filo diretto per il centrocampo: l’effetto domino scuote anche i giallorossi, lo scenario

In apprensione per le condizioni di Wesley, la Roma è pronta a vivere un’ultima parte di stagione letteralmente al cardiopalma. Intanto, i giallorossi stanno già tessendo le prime trame in vista della prossima sessione estiva di calciomercato le cui trame saranno inevitabilmente legate al piazzamento in campionato degli uomini di Gasperini.

Le richieste del tecnico di Grugliasco sono diverse, una delle quali interessa la mediana, reparto atteso da un’altra estate densa di cambiamenti. Tra i profili cerchiati in rosso da Massara – non è un mistero – c’è Freuler che non ha rinnovato il suo contratto con il Bologna.

Alfiere di Gasperini nell’esperienza a Bergamo, l’elvetico è legato ai felsinei fino al giugno 2026; mai partite con convinzione, però, le trattative per il rinnovo sono ormai in alto mare. Quella del classe ’92 è una candidatura che piace e non poco alla Roma che, almeno sotto traccia, ha già lanciato segnali di apprezzamento nei confronti del ragazzo.

Dal canto suo, come evidenziato da “La Gazzetta dello Sport”, il Bologna ha già cominciato a pensare al post Freuler nel caso in cui non si dovesse concretizzare l’intesa per il prolungamento. In questo senso piace e non poco Mandela Keita del Parma, protagonista di una stagione impattante tra le file dei ducali.

Forte fisicamente ma anche con una buona visione dei ritmi di gioco, il belga era già stato seguito dai rossoblu un paio di anni fa prima della definitiva irruzione dei crociati. La sua crescita sotto la gestione Cuesta ne ha fatto impennare la valutazione che ora si attesta sui 20 milioni di euro: il rebus è ancora tutto da sciogliere.