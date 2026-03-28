Dall’Inter alla Roma, la paura fa novanta: firma congelata

Nuovi, importanti sviluppi su uno scenario molto importante che riguarda le due squadre: il mercato impazza

Gli intrecci di mercato tra Roma e Inter potranno aprire le porte a scenari interessanti nel corso dei prossimi mesi alimentando non poche indiscrezioni da un punto di vista mediatico.

Se l’interessamento dei nerazzurri per Koné non è una novità, la notizia riguardante il gradimento espresso dai giallorossi per Carlos Augusto ha innescato un effetto domino non banale. A fare il punto della situazione sulle ipotesi riguardanti il futuro dell’ex Monza è stato Matteo Moretto che così si è espresso sugli ultimi rumours:

“Per quanto concerne Carlos Augusto va registrato l’interessamento di due squadre italiane, una spagnola e un club di Premier League. L’Inter ha fretta di chiudere il rinnovo, dal canto suo il giocatore continua a prendere tempo perché vuole giocare di più e sta valutando la situazione dal punto di vista tecnico”.

Con il ragazzo che non ancora preso una decisione sul da farsi, la Roma sta continuando a sondare il terreno per capire eventuali margini di manovra. Chiaramente le chances di un trasferimento del jolly di Chivu nella Capitale aumenterebbero in maniera esponenziale qualora non si ponessero le premesse per il rinnovo: scenario al quale prestare particolare attenzione.