Erede di Koné in Serie A: bye bye Juve con lo sconto

Il centrocampista francese è uno dei principali indiziati a lasciare la Roma in estate

Con o senza Champions League, la Roma dovrà cedere con ogni probabilità un pezzo pregiato entro il 30 giugno per rientrare nei perimetri tracciati dal fair play finanziario. Uno dei principali indiziati alla partenza resta Manu Koné.

Acquistato per 18 milioni più bonus due anni fa e valutato circa 50 milioni, il centrocampista francese può garantire una plusvalenza importante alle casse giallorosse e sulle sue tracce ci sono già da tempo l’Inter e il Paris Saint-Germain.

Già la scorsa estate, Gasperini e Massara avevano accettato l’idea di poter sacrificare il centrocampista, ma il suo passaggio in nerazzurro fu bloccato da Ranieri e dai Friedkin. Ora, la situazione è diverse ed è anche per questo che il club giallorosso si sta già guardando attorno per l’eventuale sostituto.

Secondo La Gazzetta dello Sport, uno dei profili più apprezzati resta quello di Ismael Koné. Autore di un’ottima stagione, il nazionale canadese viene valutato 30 milioni di euro dal Sassuolo, ma secondo la rosea si potrebbe chiudere anche a 23-24 milioni più bonus. Sulle tracce del 23enne ci sono anche Inter, Juventus, Milan e Napoli.