Ping pong Juve, last minute Roma: un’ufficialità cambierà tutto

Il forcing della “Vecchia Signora” può presto tradursi in qualcosa di molto più concreto? Le condizioni sul tavolo

A tenere banco in queste ore in cui le Nazionali si stanno prendendo la scena è soprattutto il mercato dei calciatori in scadenza di contratto nel 2026. Chiamata a risolvere una volta per tutte gli enigmi El Shaarawy, Celik, Pellegrini e Dybala, la Roma sta valutando con grande attenzione anche la spendibilità di profili potenzialmente svincolati.

Un nome come quello di Franck Kessié – ad esempio – rappresenterebbe un’occasione intrigante per diversi motivi. Alla luce del benestare di Gasperini, infatti, i giallorossi si sono messi in fila nella corsa (complicata) all’ex centrocampista del Milan, il cui rinnovo con l’Al-Ahli ha fatto registrare una significativa frenata.

Vista la nuova politica aziendale del club saudita, propensa a varare un drastico taglio degli ingaggi, Kessié appare infatti orientato a ritornare in Europa. Interessata all’evolversi della situazione, la Roma deve far fronte ad una concorrenza molto nutrita, alimentata anche da diversi club di Serie A.

Oltre all’Inter, infatti, sulle tracce del ragazzo c’è da tempo anche la Juventus. Alla ricerca di qualità, muscoli ed esperienza per puntellare un reparto orfano di personalità, la “Vecchia Signora” ha già allacciato i dialoghi con l’entourage del centrocampista.

Secondo quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”, però, Comolli sarebbe più orientato a valutare profili d’esperienza come Bernardo Silva per il centrocampo (che si aggiunge ai vari Alisson e Lewandowski per la porta e l’attacco).

Sotto questo punto di vista molto dipenderà dal futuro di Khephren Thuram che, in caso di mancata qualificazione, potrebbe essere ceduto in caso di offerte da oltre 50 milioni di euro.