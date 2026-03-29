Calciomercato Roma, sprint giallorosso e addio Juventus

La società bianconera rischia lo scippo improvviso sul calciomercato, le ultime

In lotta insieme al Como per la qualificazione alla prossima Champions League, Juventus e Roma sono anche al centro di numerose trattative di calciomercato, con intrecci potenziali che potrebbero cambiare gli equilibri in vista della prossima stagione.

Non è un mistero, ad esempio, che a Gian Piero Gasperini piaccia molto l’idea di poter tornare a lavorare con Teun Koopmeiners, mentre dall’altro lato della barricata Luciano Spalletti tra i vari obiettivi a parametro zero ha già promosso i nomi di Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik.

Le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano, ad esempio, di un improvviso e serio blitz giallorosso che potrebbe cambiare tutti gli scenari da qui a giugno. Un interesse che nasce da lontano che sta assumendo i contorni di trattativa vera e propria.

Secondo Fanatik, infatti, il Galatasaray avrebbe deciso di passare dalle parole ai fatti e di presentare un’offerta ufficiale proprio a Celik. L’esterno turco, come detto, piace molto alla Juve, ma anche a Inter e squadre inglesi, ma nelle ultime ore è diventato la priorità di mercato dei giallorossi di Istanbul.