Calciomercato Roma, sprint giallorosso e addio Juventus

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La società bianconera rischia lo scippo improvviso sul calciomercato, le ultime

In lotta insieme al Como per la qualificazione alla prossima Champions LeagueJuventus Roma sono anche al centro di numerose trattative di calciomercato, con intrecci potenziali che potrebbero cambiare gli equilibri in vista della prossima stagione.

Comolli e Massara a duello
Calciomercato Roma, sprint giallorosso e addio Juventus (Ansa Foto/AI) – asromalive.it

Non è un mistero, ad esempio, che a Gian Piero Gasperini piaccia molto l’idea di poter tornare a lavorare con Teun Koopmeiners, mentre dall’altro lato della barricata Luciano Spalletti tra i vari obiettivi a parametro zero ha già promosso i nomi di Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik.

Le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano, ad esempio, di un improvviso e serio blitz giallorosso che potrebbe cambiare tutti gli scenari da qui a giugno. Un interesse che nasce da lontano che sta assumendo i contorni di trattativa vera e propria.

Secondo Fanatik, infatti, il Galatasaray avrebbe deciso di passare dalle parole ai fatti e di presentare un’offerta ufficiale proprio a Celik. L’esterno turco, come detto, piace molto alla Juve, ma anche a Inter e squadre inglesi, ma nelle ultime ore è diventato la priorità di mercato dei giallorossi di Istanbul.