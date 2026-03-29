La Roma sfida Milano: ecco il jolly goleador che sogna l’Italia

Anche i capitolini monitorano con grande attenzione la sua crescita: il dado è tratto, non perdono altro tempo

Muscoli, strappi in velocità, cambi di ritmo, senso del gioco e della posizione e fisicità importante: l’identikit tracciato da Gasperini per i nuovi acquisti sembra essere piuttosto chiaro. Direttrice importante che l’area mercato della Roma sta valutando con attenzione per imbastire quelle trattative con cui implementare il bagaglio di alternative a disposizione del tecnico di Grugliasco.

In tal senso, sorprende fino ad un certo punto l’ultima indiscrezione di Nicolò Schira secondo cui i giallorossi si sarebbero iscritti nella corsa al centrocampista del Venezia Issa Doumbia. Jolly poliedrico, in grado di ricoprire più ruoli della mediana e all’occorrenza agire anche sull’esterno, l’ivoriano è seguito con interesse anche da Milan ed Inter.

Quella che è entrata nella sua fase più calda è la classica stagione-rivelazione per il classe 2002, ormai pronto al grande salto. Autore di ben sei gol e tre assist, Doumbia ha alzato in maniera importante l’asticella delle sue prestazioni finendo nei dossier degli addetti ai lavori delle big italiane.

Corsa nella quale la Roma vuole giocarsi le sue chances avendo avviato i primi contatti a livello esplorativo. Piccola nota a margine: mentre la Federazione ivoriana sta spingendo tanto per fare in modo che accetti la chiamata per i Mondiali, il ragazzo sogna una chiamata dalla Nazionale italiana. Nel suo futuro, intanto, potrebbe esserci la Serie A.