Salta lo scambio tra Inter e Roma: 30 milioni dalla Juve

Il prepotente inserimento dei bianconeri cambia gli scenari di mercato tra giallorossi e nerazzurri

Reduci da due pareggi per 1-1 contro Sassuolo e Fiorentina, Juvventus e Inter alla ripresa del campionato avranno due impegni con il coefficiente di difficoltà decisamente diverso. I bianconeri ospiteranno il Genoa a Pasquetta, mentre i nerazzurri dovranno vedersela contro la Roma la sera di Pasqua.

E proprio la sfida contro i giallorossi potrebbe offrire il destro alle due dirigenze per parlare di diverse tematiche di mercato, con i nomi di Evan Ndicka, Manu Koné, Carlos Augusto e Davide Frattesi che sono stati spesso tirati in ballo in questi giorni.

Tutti temi caldi che, tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni di mercato potranno essere condizionati anche dalle mosse bianconere e dalla lista della spesa di Luciano Spalletti.

Secondo Calciomercato.it, infatti, in questi giorni in casa zebrata ci sarebbe stato un ritorno di fiamma per un vecchio pallino della Vecchia Signora: Carlos Augusto. Il brasiliano non ha ancora accettato l’offerta di rinnovo nerazzurro e anche i bianconeri stanno pensando all’ex Monza, seguito dalla Roma, per rinforzare la fascia sinistra. Il suo cartellino viene valutato 30 milioni di euro, ma nelle scorse ore si era parlato anche di un potenziale scambio con Koné più cash nelle casse giallorosse.