Scambio e soldi per Palestra: addio Roma

Effetto domino nel calciomercato della Roma in vista della prossima estate

Tra i migliori esterni della Serie A insieme a Wesley, Marco Palestra è uno dei nomi più caldi del calciomercato e la Roma è stata una delle prime squadra a capire il potenziale del calciatore.

Autore di un gol e quattro assist in campionato, il 21enne giovedì ha esordito con la maglia dell’Italia contro l’Irlande del Nord e dopo l’esperienza al Cagliari farà ritorno all’Atalanta, ma non è sicuro che lo faccia per restarci.

Le sirene di mercato, d’altronde, risuonano forte e nelle scorse settimane il suo nome è stato accostato, oltre che ai giallorossi, pure a diverse squadre inglesi. In Italia, piace anche a Inter, Juventus e Milan, ma vista l’elevata quotazione (almeno 40 milioni di euro), l’affare in Serie A può sbloccarsi tramite qualche scambio.

In tal senso, le ultime indiscrezioni riguardanti gli orobici sembrano poter favorire la pista nerazzurra. Secondo “linterista.it’, infatti, l’Atalanta è molto interessata a Carlos Augusto e la cessione del brasiliano, valutato 30 milioni, potrebbe fungere da grimaldello per arrivare a Palestra.

Qualora il doppio affare dovesse andare in porto, la Roma subirebbe una doccia gelata visto che già da diverse settimane si è messa sulle tracce del mancino ex Monza, che ha messo in stand-by il rinnovo con l’Inter.