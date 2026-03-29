Sorpresa Roma, scambio con l’Inter: Gasperini ha detto sì

Dai giallorossi ai nerazzurri (e viceversa): l’operazione che intriga il tecnico di Grugliasco, tutti gli aggiornamenti

Le strategie di mercato di Roma e Inter sono pronte ad incrociarsi aprendo le porte a nuovi, importanti intrecci. Dopo aver provato a capire la fattibilità dell’operazione Koné la scorsa estate, i nerazzurri sono pronti a tornare alla carica; granitica, però, la posizione dei capitolini che non intendono accettare offerte inferiori ai 50-55 milioni di euro.

Anche per questo Marotta e Ausilio proveranno a spingere per imbastire una trattativa allargata inserendovi almeno una contropartita tecnica con cui abbassare l’esborso cash. Fino a qualche settimana fa, sia pur in modo piuttosto timido, era stato nuovamente alimentata la candidatura di Frattesi il cui profilo, però, non sembra scaldare più di tanto Gasperini.

Il tecnico di Grugliasco avrebbe invece dato il suo placet al possibile trasferimento nella Capitale di Carlos Augusto. Il polivalente difensore dell’Inter, impiegabile sia come braccetto mancino di una difesa a tre che come esterno a tutta fascia, è stato effettivamente sondato dalla Roma.

Stando così le cose – come ipotizzato da Interlive.it – i meneghini potrebbero ritagliarsi nuovi spazi di manovra per Koné proponendo come parziale contropartita tecnica proprio l’ex Monza. Uno scambio per concludere il quale sarà comunque necessario uno sforzo economico dell’Inter viste le differenti valutazioni dei cartellini dei due giocatori.

Al momento solo un’ipotesi, la traccia Carlos Augusto-Koné potrebbe effettivamente prendere piede qualora i due club dovessero allineare le rispettive posizioni. Seguiranno aggiornamenti.