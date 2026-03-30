Asta italiana per Svilar: doppia chiamata alla Roma

Il portiere giallorosso piace a diverse big europee, italiane comprese

Nonostante stia vivendo una leggera fase di appannamento, Mile Svilar resta il migliori portiere del campionato insieme a Mike Maignan. Ingaggiato a parametro zero dalla Roma, il portiere serbo-belga potrebbe finire sul mercato nel caso in cui giallorossi non dovessero classificarsi in Champions League.

Tra i pochi pezzi pregiati presenti nella rosa romanista, l’ex Benfica garantirebbe una plusvalenza totale alle casse capitoline, ma la Roma prenderà in considerazione solamente offerte praticamente irrinunciabili, da circa 60 milioni di euro.

Cifre che sembrano soprattutto alla portata delle squadre inglesi (Chelsea, Manchester United, Newcaslte e Tottenham sono interessate) o di altre big europee come Bayern Monaco e PSG, ma nonostante ciò continuano a uscire voci anche su squadre italiane.

Secondo Transferfeed, infatti, Inter e Juventus restano sulle tracce del portiere romanista, anche se difficilmente riusciranno ad avvicinarsi alle richieste giallorosse, se non attraverso l’inserimento di contropartite tecniche.