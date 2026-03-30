Dal Milan alla Roma: 20 milioni per la freccia

Ribaltone improvviso in Serie A per il colpo sulla fascia, la trattativa decolla

La scorsa estate il possibile scambio Gimenez-Dovbyk, a gennaio il tentativo per Nkunku, nel 2024 lo scambio Abraham-Saelemaekers: ormai non esiste sessione di calciomercato in cui Milan e Roma non incrocino le proprie strade.

E il copione sembra destinato a ripetersi anche tra pochi mesi. Ma questa volta il tavolo del confronto non riguarderà una possibile operazione in sinergia, bensì un potenziale testa a testa, con terzo incomodo, per un obiettivo comune.

Eh già, perché rossoneri e giallorossi potrebbero dar vita ad un affascinante triello di mercato in Serie A con il Bologna. Le tre squadre nostrane proveranno, infatti, a sfidare le inglesi (Crystal Palace e Newcastle su tutti) per il nuovo esterno sinistro.

Nei giorni scorsi, infatti, il giornalista Francesco Guerrieri ha parlato di una potenziale corsa a tre per Joaquin Seys. Autore di 4 gol e 6 assist in stagione, il 21enne belga è uno dei terzini sinistri più apprezzati nel panorama europeo e. secondo transfer feed, il Club Brugge parte da una valutazione di almeno 20 milioni di euro.