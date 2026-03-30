Dumfries al posto di Wesley: ecco chi paga la clausola

A pochi giorni da Inter-Roma, spunta l’incredibile intreccio tra nerazzurri e giallorossi

Mancano 6 giorni alla partitissima di Pasqua tra Inter e Roma. Una sfida fondamentale per la lotta scudetto e la corsa Champions, che i giallorossi affronteranno senza Wesley, infortunatosi con la maglia del Brasile.

In casa nerazzurra, invece, si festeggia per il recupero di Lautaro Martinez, mentre sulla fascia Cristian Chivu ha già da tempo potuto rimettere in campo Denzel Dumfries. Proprio all’olandese sono legati gli ultimi rumors di calciomercato, che coinvolgono anche il brasiliano giallorosso.

Com’è noto, sul contratto dell’esterno nerazzurro è presente una clausola da appena 25 milioni di euro e molti club sono attratti dalla possibilità di ingaggiarlo a cifre così basse. In Italia si era parlato di Juventus, ma le voci più intense riguardano soprattutto la Premier League.

Ed è proprio qui che i destini di Dumfries potrebbero incrociarsi con quelli di Wesley. Eh già, perché “linterista.it” parla di una possibile sfida a tre tra Liverpool, Manchester City e Manchester United. Tutti club che sono stati accostati anche all’esterno romanista. Dumfries al posto di Wesley, dunque, ma non in giallorosso.