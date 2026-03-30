Fuori una, via libera Roma: rifiuto già annunciato

Possibile svolta per il calciomercato estivo del club giallorosso, due di picche totale

In attesa del ritorno del campionato, la Roma continua a preparare la sfida di domenica sera contro l’Inter, senza poter contare su Wesley, vittima di una lesione muscolare con la nazionale brasiliana.

A tenere banco in casa giallorossa ci sono anche le vicende legate al calciomercato estivo. Una sessione che, tra acquisti e cessioni, si preannuncia molta movimentata a Trigoria.

Uno dei reparti maggiormente chiacchierati ormai da mesi è quello offensivo. Tra calciatori in scadenza e giocatori in prestito che non verranno confermati, al Fulvio Bernardini ci sarà molto traffico in attacco.

Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania portano buone nuove su un obiettivo di vecchia data della Lupa Capitolina. Secondo fussballdaten.de, infatti, nonostante l’interessamento concreto del Borussia Dormund, Mathys Tel non ha alcuna intenzione di tornare in Germania per vestire la maglia giallonera.

L’agente dell’attaccante ha dichiarato di recente che il 20enne francese tornerebbe in Bundesliga solamente per tornare al Bayern Monaco. Un addio al Tottenham resta, tuttavia, la soluzione più probabile in vista dell’estate con la Roma che avrà una concorrente in meno in caso di ritorno di fiamma.