Infortunio Wesley, UFFICIALE: l’esito degli esami e i tempi di recupero

L’esterno della Roma si è infortunato con la maglia del Brasile, ecco il report sul brasiliano

Dopo aver saltato due delle ultime tre partite di campionato per squalifica, Wesley è ora costretto a fermarsi per infortunio. Durante la sfida contro la Francia, l’esterno brasiliano si è fatto male alla coscia e i primi esami della Seleçao hanno parlato di una lesione muscolare.

Rientrato nella Capitale ieri sera, il numero 45 della Roma si è sottoposto oggi a nuovi esami strumentali per verificare la gravità della lesione e i conseguenti tempi di recupero. Ecco il verdetto da Trigoria.

La risonanza magnetica ha confermato la presenza di una lesione muscolo-tendinea al bicipite femorale destro e i tempi di recupero sono stimati in un mese. Tegola pesantissima per Gasperini.