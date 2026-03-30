Prezzo, promesse e scambi con l’Inter? La posizione della Roma su Koné

Il centrocampista francese resta uno dei nomi più caldi in vista dell’imminente calciomercato estivo

La settimana che porta a Inter-Roma è appena iniziata, ma già da due settimane a questa parte non vi è giorno che passa senza un’indiscrezione riguardante l’interessamento nerazzurro per Manu Koné.

Ai box fino a fine aprile per una lesione muscolare, il centrocampista francese per fortuna non rischia di venir destabilizzato dalle tante voci di mercato, ma già la scorsa estate non era rimasto indenne al fascino nerazzurro.

Molto grato alla Roma, il 17 giallorosso decise di non forzare la mano e anche grazie al suo atteggiamento, secondo Sky Sports CH il centrocampista avrebbe ottenuto una promessa dalla dirigenza: in caso di offerta interessante per tutti, il club non alzerà barricate.

I nerazzurri non sono soli nella corsa a Koné, valutato almeno 50 milioni di euro dai capitolini. Secondo quanto appreso, al momento a Trigoria non contemplano la possibilità di intavolare potenziali scambi, anche perché la cessione entro il 30 giugno sarebbe la soluzione ideale per ragioni di fair play finanziario.

Sulle tracce del ragazzo, d’altronde, ci sono anche il Paris Saint-Germain e diverse squadre di Premier League e un’eventuale asta potrebbe portare nelle casse romaniste addirittura cifre maggiori.