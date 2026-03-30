Scambio tra Inter e Juve: la Roma chiude i giochi

In attesa della ripresa del campionato, arriva una notizia incredibile sull’asse Torino-Milano-Roma

Acerrime e storiche rivali da sempre, a suon di derby d’Italia Inter e Juventus hanno dato vita a duelli molto accesi in campo, ma la sfida tra bianconeri e nerazzurri la sfida si è molto spesso spostata anche sul ring del calciomercato.

La storia, tuttavia, è stata costellata anche da scambi andati a buon fine o di altri saltati proprio all’ultima curva, come quello famoso tra Guarin e Vucinic, impedito dalla sollevazione popolare dei tifosi nerazzurri.

A distanza di diversi anni, si torna a parlare di una possibile e clamorosa operazione tra Vecchia Signora e Beneamata. Uno scambio che condizionerà in maniera più o meno diretta anche la Roma.

Secondo il giornalista Enzo Bucchioni, infatti, potrebbe prendere corpo l’ipotesi di un approdo in nerazzurro di Manuel Locatelli in cambio di Davide Frattesi. L’ex Sassuolo è in uscita dall’Inter e di recente si è parlato anche di un possibile ritorno alla Roma in una maxi operazione per Manu Koné.

Ad ora, le uniche certezze incontrovertibili sono la stima di Luciano Spalletti nei confronti di Frattesi e anche la necessità di Cristian Chivu di rivoluzionare l’intera mediana, visto che anche Calhanoglu e Mkhitaryan diranno addio.