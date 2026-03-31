Alla Roma prima dei Mondiali: Milan-Juve è già finita

Il club giallorosso può sprintare per uno dei potenziali protagonisti della rassegna iridata

Questa sera l’Italia proverà a tornare ai Mondiali dopo aver saltato due edizioni, ma per farlo dovrà battere la Bosnia in trasferta. Tra gli azzurri convocati per la sfida in terra bosniaca ci sono anche i tre romanisti Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Niccolò Pisilli.

L’eventuale pass per la rassegna iridata porterebbe l’Italia nel Gruppo B, insieme a Canada, Svizzera e Qatar. Ma la pausa del campionato non ha riguardato solo i playoff mondiali, coinvolgendo le squadre già qualificate in amichevoli di lusso, ma inutili se non per direttori e osservatori di mercato.

Com’è noto, la Roma ne ha fatto le spese con l’infortunio di Wesley, che starà fuori per circa un mese, ma le sfide di questi giorni hanno portato anche nomi nuovi nei radar giallorossi.

Secondo calciomercato.it, ad esempio, al club capitolino è stato proposto Derrick Kohn. Autore dell’assist per il gol del Ghana contro la Germania, il terzino sinistro è munito di passaporto tedesco ed è stato segnalato anche a Juventus e Milan.

Sotto contratto con l’Union Berlino fino al 30 giugno del 2029, il 27enne mancino ha collezionato un gol e un assist in stagione e ad oggi non rappresenta l’obiettivo prioritario dei giallorossi in quel ruolo.