Inter, Juve, Napoli o rinnovo: “Pellegrini accetta solo questa cifra”

Il possibile prolungamento del 7 giallorosso divide i tifosi, ma c’è una novità importante

In scadenza di contratto il 30 giugno del 2026, Lorenzo Pellegrini in questo ultimo mese ha incarnato alla perfezione la stagione della Roma, fatta di scivoloni clamorosi, come il rigore causato a Genova, e di rinascite a volte inutili, come i due gol realizzati contro il Bologna.

Tra i quattro calciatori in scadenza, il numero 7 giallorosso è quello che ha ancora qualche possibilità di rinnovare il contratto, anche perché Gian Piero Gasperini ha già avallato la permanenza nella Capitale dell’ex capitano, accostato anche a Inter, Juventus e Napoli.

Affinché ci sia un matrimonio, è tuttavia necessario che Pellegrini accetti un’ingente riduzione dello stipendio, passando dagli attuali 6,5 milioni di euro con bonus, a 2-2,5 milioni a stagione. Ma non è assolutamente sicuro che questa cifra venga accettata.

Anzi, secondo il giornalista Stefano Carina non è proprio così. “Non conosco calciatori che si tagliano lo stipendio fino a 2 milioni – ha esordito a Radio Radio Mattina – Io penso che possa accettare un contratto da circa 3 milioni più bonus. Se la cifra è più bassa, allora no”.