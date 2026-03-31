Inter-Roma: dove vederla in TV, probabili formazioni e diffidati

Tutte le informazioni utili sul big match della trentunesima giornata di Serie A

Ritorno col botto per il campionato italiano. Archiviata la sosta per gli spareggi mondiali, la Serie A si giocherà tra Pasqua e Pasquetta proponendo un menù molto ricco, con Inter-Roma e Napoli-Milan come piatti pregiati.

La sfida di San Siro si giocherà domenica 5 aprile alle 20.45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN in Tv, ma sarà possibile seguire la cara anche tramite l’app di DAZN attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

In diretta streaming, gli abbonati potranno guardare il match sul sito ufficiale di DAZN, oppure tramite l’app su PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale Sky ZONA DAZN.

Probabili formazioni Inter-Roma

In casa nerazzurra si celebra il grande ritorno di capitan Lautaro Martinez, mentre i giallorossi hanno perso anche Wesley. Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

DIFFIDATI: Sucic (I); El Aynaoui e Mancini (R)