Juve e Roma la chiudono subito: 25 milioni di euro | ASRL

S’infiamma la sfida tra bianconeri e giallorossi, dalla Champions al calciomercato

Accomunate dalla necessità di qualificarsi alla prossima Champions League e dall’obbligo di seguire le linee guida del fair play finanziario, Juventus e Roma dovranno vedersela con il Como per raggiungere i propri obiettivi di campo.

Per quanto riguarda il mercato, invece, molto dipenderà dal piazzamento finale in campionato, anche se alcune grandi manovre sono iniziate già da tempo. Bianconeri e giallorossi, d’altronde, avranno bisogno di un restyling nelle stesse zone di campo e alcuni obiettivi sono condivisi dalle due dirigenze.

Da Carlos Augusto a Marcos Senesi, passando per Alajbegović e Zirkzee, sono molti i nomi accostati ad entrambi i club o realmente seguiti. Le ultime indscrezioni raccolte da Asromalive.it in Spagna, aggiungono un nome nuovo alla lista per quanto riguarda il ruolo di attaccante esterno.

Secondo la nostra redazione, infatti, nelle scorse settimane bianconeri e giallorossi sono stati contattati da alcuni intermediari per essere informati sulla possibile cessione estiva di Thiago Almada. Munito di passaporto italiano, il 24enne argentino può lasciare l’Atletico Madrid dopo appena una stagione per 20-25 milioni di euro.