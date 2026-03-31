Juve e Roma, tiro mancino: addio ufficiale e firma gratis

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L’affare si chiude a parametro zero, è arrivato l’annuncio del club nelle ultime ore

Particolarmente attratte dalla possibilità di ingaggiare calciatori in scadenza di contratto, Juventus Roma stanno monitorando con estremo interesse il mercato dei parametro zero. Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini sono da tempi non sospetti sul taccuino dei bianconeri.

Spalletti e Gasperini sorridenti
Juve e Roma, tiro mancino: addio ufficiale e firma gratis (Ansa Foto) – AsRomalive.it

I due giallorossi non sono tuttavia gli unici profili al centro delle cronache di calciomercato, come testimonia anche l’interesse per Marcos Senesi e Julian Brandt, ma non solo.

In tema di vecchi obiettivi della Lupa capitolina e della Vecchia Signora, nelle scorse ore il Bayern Monaco ha annunciato l’addio a fine stagione di un altro calciatore in scadenza di contratto, oltre a Goretzka.

Si tratta di Raphael Guerreiro, che a più riprese è stato seguito o semplicemente accostato in passato a bianconeri e giallorossi. Il 32enne è stato proposto da alcuni intermediari anche in Italia, anche se il club che ha mosso passi più concreti è il Benfica.

 