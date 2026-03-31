Juve e Roma, tiro mancino: addio ufficiale e firma gratis

L’affare si chiude a parametro zero, è arrivato l’annuncio del club nelle ultime ore

Particolarmente attratte dalla possibilità di ingaggiare calciatori in scadenza di contratto, Juventus e Roma stanno monitorando con estremo interesse il mercato dei parametro zero. Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini sono da tempi non sospetti sul taccuino dei bianconeri.

I due giallorossi non sono tuttavia gli unici profili al centro delle cronache di calciomercato, come testimonia anche l’interesse per Marcos Senesi e Julian Brandt, ma non solo.

In tema di vecchi obiettivi della Lupa capitolina e della Vecchia Signora, nelle scorse ore il Bayern Monaco ha annunciato l’addio a fine stagione di un altro calciatore in scadenza di contratto, oltre a Goretzka.

Si tratta di Raphael Guerreiro, che a più riprese è stato seguito o semplicemente accostato in passato a bianconeri e giallorossi. Il 32enne è stato proposto da alcuni intermediari anche in Italia, anche se il club che ha mosso passi più concreti è il Benfica.