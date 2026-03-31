Lite nella Roma per Koné all’Inter? Come stanno le cose

Emergono nuovi particolari sul futuro del centrocampista francese

Continua a tenere banco in casa Roma la possibile cessione di Manu Koné all’Inter. Dopo la trattativa saltata la scorsa estate, i nerazzurri sono pronti a tornare alla carica a giugno con un’offerta tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Nelle ultime ore, si è parlato anche di una promessa fatta dalla dirigenza giallorossa al centrocampista francese, libero di partire in presenza di un offerta importante sia per il ragazzo che per il club.

Facendo più di un passo indietro, in passato si è parlato anche di una possibile divergenza di vedute tra Frederic Massara e Gian Piero Gasperini su varie trattative di mercato, ma non solo.

Intervenuto a Radio Manà Manà Sport, Filippo Biafora ha fatto chiarezza su una possibile lite tra allenatore e direttore sportivo proprio per Manu Koné. “Gasperini e Massara non hanno mai litigato per Koné”.