Non solo Carlos Augusto: incontro con Massara e tripletta Roma

Il club giallorosso non vuole commettere gli errori del passato e ha deciso di accelerare per bruciare la concorrenza

Dopo tre giorni di riposo, la Roma tornerà ad allenarsi oggi in vista della partitissima di Pasqua in casa dell’Inter. Una sfida molto difficile per i giallorossi, resa ancor più complicata dall’infortunio di Wesley, che rimarrà ai box per un mese.

Come spesso succede nella settimana che conduce ai match, nerazzurri e giallorossi sono coinvolti anche in numerosi intrecci di calciomercato. Da un lato c’è il noto interessamento milanese per Manu Koné, dall’altro quello più recente dei capitolini per Carlos Augusto.

L’esterno brasiliano ha messo in stand-by le trattative di rinnovo, non tanto per aspetti economici, quanto piuttosto per la volontà di entrare con più continuità nell’undici titolare. Una situazione che ha spinto il suo agente, Giuseppe Riso a sondare il campo con vari club.

Oltre ai giallorossi, l’ex Monza è stato segnalato anche a Juventus, Atalanta e in Premier League e viene valutato 25 milioni dall’Inter. Anche per questo Frederic Massara secondo il Messaggero proverà ad approfittare dell’imminente incontro con Riso per definire gli ultimi dettagli dei rinnovi di Cristante e Mancini, per approfondire il discorso su Carlos Augusto e provare a bruciare la concorrenza.