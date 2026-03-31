Sei acquisti per la Roma: ecco la lista di Gasperini

L’allenatore giallorosso ha indicato il numero minimo di nuovi innesti per la prossima stagione

Seppellire l’ascia di guerra fino al termine della stagione e provare a ricondurre le divergenze di vedute nei perimetri di un confronto civile e di convivenza. È questa la vision comunicata nei giorni scorsi dai Friedkin a Gasperini, Massara e Ranieri.

Se dipendesse dalla proprietà, a fine stagione verrebbe confermato in toto l’intero triumvirato, ma il calciomercato, si sa, è spesso foriero di tempeste e mari burrascosi. Di certo, tutti i protagonisti giallorossi stanno ragionando sull’immediato, ma anche sulla progettazione del futuro.

Partendo dalla situazione dei calciatori in scadenza che, al momento, offre possibilità di rinnovo solamente a Lorenzo Pellegrini (a non più di 2-2,5 milioni a stagione), mentre il destino di Zeki Celik, Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy è già segnato.

Anche alla luce dei potenziali addii, secondo il Corriere dello Sport, Gasp avrebbe chiesto un minimo di sei rinforzi per la prossima estate, tirando giù anche una lista delle sue priorità. Un elenco all’interno del quale figurano anche i nomi di Carlos Augusto, Remo Freuler e Julian Brandt, tutti e tre finiti anche nei radar della Juventus.

Il mirino sarà puntato soprattutto sull’attacco, anche se le strategie definitive verranno condizionate anche dal mercato in uscita, con Koné, Ndicka e Svilar al centro di numerosi interessi.