“Alajbegovic alla Roma”: Juve e Napoli battute, ecco la cifra

Il talentino ieri ha eliminato l’Italia dal Mondiale e il suo futuro sarà in Serie A

Autore del rigore decisivo nella semifinale contro il Galles e gettato nella mischia all’inizio del secondo tempo nella finale contro l’Italia, Kerim Alajbegovic ha dimostrato anche ieri di avere ottime qualità tecniche e caratteriali.

Alla sua prima stagione nel calcio professionistico, d’altronde, l’ala 18enne ha collezionato 11 gol e 3 assist in 36 presenze con la maglia del Salisburgo e di recente il Bayer Leverkusen ha ufficializzato di aver esercitato la clausola di riacquisto da 8 milioni di euro.

Una mossa che potrebbe essere propedeutica ad una nuova cessione, come testimoniano le tante notizie sugli interessamenti dalla Premier League e di club italiani come Juventus, Milan, Napoli e, soprattutto, Roma.

Secondo xlix.ba, infatti, sarebbe proprio il club giallorosso quello più vicino ad acquistare l’attaccante esterno. “Secondo quanto appreso in esclusiva – si legge sul sito bosniaco – il talento della Bosnia Kerim Alajbegovic è sul punto di trasferirsi alla Roma”.

Una vera e propria bomba di mercato, soprattutto alla luce dell’agguerrita concorrenza che, secondo la fonte sopra citata, i giallorossi riuscirebbero a battere grazie all’intermediazione di Miralem Pjanic. Secondo il portale bosniaco, il talentino ha un valore di mercato di 15 milioni, ma il prezzo del cartellino potrebbe essere anche più alto.