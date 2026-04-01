Bruno Conti e la Roma si separano: i motivi dell’addio e gli scenari

Termina dopo più di 50 anni il legame tra il club giallorosso e Marazico

In un calcio in cui le bandiere non esistono più, anche una delle ultime leggende romaniste è sul punto di dire addio alla Roma: Bruno Conti. Dopo più di 50 anni di legame indissolubile e viscerale, a fine stagione il contratto con Bruno non verrà rinnovato.

Dopo aver incantato il mondo in campo con la maglia giallorossa e quella dell’Italia, meritandosi il soprannome di “Marazico” a Spagna 1982, l’ex sette giallorosso ha dedicato un’intera vita professionale al club capitolino, occupandosi del settore giovanile scovando talenti che hanno regalato tante gioie sportive ed economiche alla Roma, ma anche sedendosi in panchina quando praticamente tutti gli allenatori fuggivano da Trigoria.

Insomma, quando il suo grande amore chiamava, Bruno ha risposto presente, ma questa volta, secondo Radio Manà Manà Sport, i margini per un rinnovo contrattuale non ci sono proprio.

Oltre alla volontà di godersi la famiglia, secondo Piero Torri potrebbero aver influito anche la presa di coscienza di un calcio giovanile lontano anni luce dalla sua filosofia e la consapevolezza di essere stato messo un po’ ai margini dalla Roma.

Secondo gazzetta.it, Conti non approderà in altre squadre, a men che la Nazionale non pensi ad un ruolo istituzionale per lui in questo momento di profonda cristi e rivoluzione ai vertici federali.