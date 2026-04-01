Dimissioni Gravina e nuovo CT: ecco l’erede di Gattuso

La disastrosa debacle in terra bosniaca provoca un terremoto immediato a tutti i livelli

Non c’è due senza tre, diceva il vecchio adagio e, purtroppo l’Italia ha deciso di rispettarlo in pieno, fallendo per la terza volta consecutiva la qualificazione al Mondiale. Un’onta indelebile per il sistema calcio tout court che forse finalmente avrà delle ripercussioni anche ai vertici della FIGC.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i club di Serie A stanno facendo pressioni per le dimissioni di Gabriele Gravina, individuato come il principale responsabile del fallimento di un intero sistema.

Già da ore sta emergendo con forza il nome di Giovanni Malagò come nuovo presidente federale e uno dei primi compiti da affrontare sarà l’individuazione e la nomina del nuovo commissario tecnico.

L’avventura di Gennaro Gattuso è al capolinea e si stanno facendo già diverse ipotesi sul nome del nuovo CT. Il sogno sarebbe il ritorno di Antonio Conte, ma un altro profilo vicino all’ex presidente del Coni è Roberto Mancini. Da non scartare, nemmeno l’idea Stefano Pioli e un ritorno di fiamma per Claudio Ranieri. Ogni discorso con pretese di esaustività è tuttavia fuori luogo, visto che bisognerà dapprima conoscere il futuro di Gravina.

A tal proposito, secondo Sky Sport, per domani è stata convocata una riunione federale tra Serie A, Serie B, Serie C, LDC, Asso Allenatori e Calciatori.