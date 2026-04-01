Italia ripescata ai Mondiali? Cosa dice il regolamento

Contro la Bosnia, gli azzurri sono stati esclusi dal mondiale per la terza volta consecutiva

Prosegue l’incubo Mondiali per l’Italia. Sconfitta ai rigori dalla Bosnia, la nazionale azzurra guarderà per la terza volta consecutiva i mondiali in televisione. Un’onta indelebile per una delle maggiori nazionali al mondo, che rispecchia alla perfezione un movimento poco credibile, a livello sportivo e a livello istituzionale.

Come accaduto già anche dopo le due precedenti eliminazioni, si rincorrono le voci su un possibile ripescaggio dell’Italia, alimentate questa volta dalla difficile situazione dell’Iran.

Mentre il governo aveva annunciato la rinuncia al Mondiale, Gianni Infantino ha assicurato la presenza della nazionale persiana alla rassegna iridata, ma la situazione in Medio Oriente è a dir poco caotica ed è impossibile dare certezze assolute.

Ma cosa succederebbe nel caso in cui l’Iran non dovesse andare al Mondiale? L’ipotesi più probabile è che la FIFA inviti un’altra squadra asiatica, ma qualora lo scenario di guerra dovesse peggiorare ulteriormente coinvolgendo anche altre nazioni, ad essere ripescata potrebbe essere la squadra con il miglior ranking FIFA tra le eliminate, ossia l’Italia. Ad oggi, tuttavia, le possibilità di ripescaggio di una qualsiasi squadra sono davvero bassissime.