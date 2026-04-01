Svilar vuole restare, assalto bianconero e Premier: la scelta della Roma

Il portiere si trova bene a Trigoria, ma è un addio può sistemare le casse giallorosse

Miglior portiere della Serie A insieme a Maignan, Mile Svilar ha vissuto l’ennesima sosta per le nazionali nel limbo di chi ha scelto una nazionale, quella belga, senza ancora poterci giocare per alcuni cavilli regolamentari.

Nonostante nelle sue ultime settimane il suo rendimento non sia stato sempre da supereroe, il 27enne della Roma resta uno degli estremi difensori più chiacchierati in sede di calciomercato ed è il sogno anche di alcuni club italiani.

Inter e Juve sono state più volte accostate all’ex Benfica, ma ci sono altri bianconeri che sembrano più concretamente sulle tracce del calciatore. il Newcastle. I Magpies, ricorda La Gazzetta dello Sport, si sono uniti ad una nutrita concorrenza formata da Bayern Monaco, Chelsea, Galatasaray, Manchester United e PSG

“Svilar vuole restare, la Roma riflette: deve fare cassa”. È questo il titolo della rosea dedicato al futuro del portiere giallorosso che vorrebbe rimanere nella Capitale. Il club, dal canto suo, non vorrebbe privarsi del portiere, ma in caso di offerte irrinunciabili (dai 50 milioni in su), potrebbe riflettere su una cessione entro il 30 giugno che significherebbe una plusvalenza totale.