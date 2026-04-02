La Roma incassa senza vendere: maxi affare con la Premier

Ottime notizie per il club giallorosso in vista della sessione estiva di calciomercato

Tra infortuni e rendimento decisamente scadente nell’ultimo mese e mezzo, la Roma si è tremendamente complicata la vita nella rincorsa Champions League. Attesi dalla difficile trasferta in casa dell’Inter, i giallorossi devono inseguire un Como con il calendario in discesa e battagliare con la Juventus.

Per tornare nell’Europa dei grandi, insomma, servirà davvero un’impresa ed è anche per questo che ad oggi appare abbastanza difficile autorizzare voli pindarici sul calciomercato. Mai come la prossima estate, sarà necessario un mercato in uscita intelligente per trovare le risorse economiche utili da un alto a rispettare il fair play finanziario e dall’altro a finanziare il rafforzamento della rosa.

Una mano a Frederic Massara o chi per lui può arrivare sia dai calciatori ceduti in prestito tra estate e gennaio, sia da quelli ceduti a titolo definitivo con l’inserimento di un’importante percentuale sulla futura rivendita.

Alla seconda categoria appartiene, ad esempio, Samuel Dahl. Riscattato per 11 milioni dal Benfica la scorsa estate, il terzino svedese secondo Record è stato visionato almeno dodici volte dagli scout del Manchester United.

I Red Devils hanno ricevuto relazioni positive sul calciatore che, in caso di cessione, porterebbe altri soldi nelle casse della Roma, visto che i giallorossi hanno diritto al 40% della plusvalenza di una futura rivendita.