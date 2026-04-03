Il Romanista: “Riscatto Malen in bilico, il motivo”

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L’attaccante olandese è una delle poche note liete della stagione giallorossa

Con otto gol e un assist in dodici presenze complessive con la maglia della Roma, Donyell Malen ci ha messo davvero poco a calarsi nel calcio italiano, facendo subito breccia nei cuori della tifoseria giallorossa.

Donyell Malen esulta dopo un gol
Il Romanista: “Riscatto Malen in bilico, il motivo” (Ansa Foto) – asromalive.it

Acquistato in prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro in caso di qualificazione all’Europa League o alla Champions League, l’attaccante olandese di recente è stato accostato anche a Juventus Napoli, ma il club giallorosso ha intenzione di confermare il 27enne.

Nonostante ciò, il Romanista oggi ha lanciato l’allarme in vista dell’estate, parlando di “riscatto in bilico”. Per quale motivo? “Dall’Inghilterra ci è stato confermato che, all’interno dell’accordo stipulato tra Roma e Aston Villa, c’è una deadline ben precisa per il riscatto dell’olandese: il club di Birmingham attende il corposo bonifico entro il 30 giugno”.

“E tale scadenza – prosegue l’articolo del quotidiano – dovendo fare i conti con i paletti del Fair Play Finanziario, potrebbe rappresentare decisamente un problema che, confidiamo, Massara e i Friedkin potranno ovviamente risolvere. Anche i Villans attendono liquidità entro il 30 giugno per sistemare le casse, sta alla Roma trovare il giusto compromesso per non perdere il talento olandese e cercare di tutelare il proprio equilibrio finanziario”.

Ma come stanno realmente le cose? Come detto, l’accordo tra i due club prevede l’esistenza di un obbligo di riscatto e al verificarsi delle condizioni stipulate ogni allarmismo (eccessivo) decadrà automaticamente. Inoltre, non ci risulta alcun ultimatum da Birmingham.

 