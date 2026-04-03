Il Romanista: “Riscatto Malen in bilico, il motivo”

L’attaccante olandese è una delle poche note liete della stagione giallorossa

Con otto gol e un assist in dodici presenze complessive con la maglia della Roma, Donyell Malen ci ha messo davvero poco a calarsi nel calcio italiano, facendo subito breccia nei cuori della tifoseria giallorossa.

Acquistato in prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro in caso di qualificazione all’Europa League o alla Champions League, l’attaccante olandese di recente è stato accostato anche a Juventus e Napoli, ma il club giallorosso ha intenzione di confermare il 27enne.

Nonostante ciò, il Romanista oggi ha lanciato l’allarme in vista dell’estate, parlando di “riscatto in bilico”. Per quale motivo? “Dall’Inghilterra ci è stato confermato che, all’interno dell’accordo stipulato tra Roma e Aston Villa, c’è una deadline ben precisa per il riscatto dell’olandese: il club di Birmingham attende il corposo bonifico entro il 30 giugno”.

“E tale scadenza – prosegue l’articolo del quotidiano – dovendo fare i conti con i paletti del Fair Play Finanziario, potrebbe rappresentare decisamente un problema che, confidiamo, Massara e i Friedkin potranno ovviamente risolvere. Anche i Villans attendono liquidità entro il 30 giugno per sistemare le casse, sta alla Roma trovare il giusto compromesso per non perdere il talento olandese e cercare di tutelare il proprio equilibrio finanziario”.

Ma come stanno realmente le cose? Come detto, l’accordo tra i due club prevede l’esistenza di un obbligo di riscatto e al verificarsi delle condizioni stipulate ogni allarmismo (eccessivo) decadrà automaticamente. Inoltre, non ci risulta alcun ultimatum da Birmingham.