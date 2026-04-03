Inter e Juve non hanno chiuso: 12 milioni dalla Roma

Nuovo, ma non troppo, triangolo di calciomercato tra le tre squadre italiane

Dopo la fastidiosa e come al solito deleteria sosta per le Nazionali (infortunio di Wesley e Italia fuori dai Mondiali), il campionato di Serie A torna col botto, proponendo nel menù di Pasqua e Pasquetta due big match come Inter-Roma e Napoli-Milan.

Due sfide decisive per lo Scudetto e la corsa Champions, con i giallorossi che hanno bisogno di una mezza impresa per recuperare terreno sul Como, favorito da un calendario più semplice. Senza il ritorno nell’Europa che conta, il mercato romanista dovrà andare anche a caccia di occasioni.

Ma il discorso vale a prescindere, anche per Inter e Juventus che, guarda caso, si trovano a condividere con i giallorossi diverse piste di mercato. Una di queste, secondo Il Corriere dello Sport, conduce in Francia.

Stando al quotidiano capitolino, i giallorossi, sfruttando anche gli ottimi rapporti con il Marsiglia, sarebbero pronti a complicare i piani di bianconeri e nerazzurri per Pierre-Emile Hojbjerg. A differenza dell’estate, l’OM è disposta a cedere il centrocampista, valutato 12 milioni di euro più bonus. Il calciatore, dal canto suo, ha già fatto sapere di avere voglia di trasferirsi in Italia. Per vestire quale maglia non è ancora dato saperlo.