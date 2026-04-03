La Roma ha fretta: doppia conferma e addio Inter

Conferme importanti sullo sprint giallorosso a due giorni dalla partitissima di San Siro

Mancano solo due giorni alla sfida di Pasqua tra Inter e Roma. Dopo la delusione mondiale con l’Italia, Cristante, Mancini, Pisilli, Bastoni, Dimarco, Barella, Pio Esposito e Davide Frattesi si sfideranno per cercare punti fondamentali per lo Scudetto e la corsa Champions.

A poche ore dal fischio d’inizio, però, la sfida di San Siro continua ad accendersi anche sul fronte di calciomercato. Da Koné a Carlos Augusto, passando per Davide Frattesi e Evan Ndicka sono molti gli intrecci di mercato tra le due squadre.

Ma oltre a queste potenziali trattative tra i due club, ci sono anche degli obiettivi condivisi che possono far entrare in rotta di collisione le due dirigenze. Uno di questi è Julian Brandt, che pochi giorni fa ha ufficializzato l’addio al Borussia Dortmund a parametro zero.

Offerto a Inter, Juve e Roma, il fantasista tedesco piace veramente tanto ai giallorossi e la conferma, doppia, è arrivata anche dalle frequenze di Radio Manà Manà Sport. “Brandt è più di un’idea, piace a Gasperini e sarebbe un’operazione intelligente”, ha detto Paolo Assogna di Sky.

“Brandt è stato proposto e interessa realmente. La Roma sta programmando il futuro in attesa di capire come finirà la stagione sportiva, cercando di anticipare la concorrenza per arrivare ad un esterno offensivo di piede destro”, il commento di Filippo Biafora de il Tempo.